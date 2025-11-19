Инициатива о наказании преступников Третьего рейха возникла в 1942 году

В 1945 году на Ялтинской конференции лидеры СССР, США и Великобритании окончательно договорились о создании Международного военного трибунала

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Инициатива привлечения к ответственности высших руководителей Третьего рейха возникла в октябре 1942 года. Об этом говорится в материалах нового мультимедийного проекта "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит", который запустило Минобороны России.

"Инициатива привлечения к ответственности руководителей Третьего рейха возникла в разгар Второй мировой войны, когда в октябре 1942 года советское правительство официально заявило о необходимости наказания немецко-фашистских преступников. В ноябре 1943 года на уровне министров иностранных дел стран антигитлеровской коалиции этот вопрос был согласован, а в феврале 1945 года - на Ялтинской конференции - лидеры СССР, США и Великобритании окончательно договорились о создании Международного военного трибунала", - сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что устав и процедуры Нюрнбергского трибунала были выработаны на Лондонской конференции 1945 года при активном участии советской делегации. Именно СССР настоял на включении в Устав понятия "преступления против человечности", что позволило квалифицировать геноцид евреев, цыган, славян, уничтожение инвалидов и политических противников как отдельный вид международного преступления.

"Советский Союз также добился признания агрессивной войны как тягчайшего уголовного преступления. До Нюрнберга в истории не существовало прецедента, когда бы главы государств и высшие государственные деятели несли личную ответственность за развязывание войны. Благодаря усилиям СССР эта норма была закреплена в международном праве и впоследствии легла в основу резолюций ООН", - подчеркнули в Минобороны РФ.