В Москве 20 ноября состоится XXI съезд Российского союза туриндустрии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. XXI съезд Российского союза туриндустрии (РСТ) состоится 20 ноября в Национальном центре "Россия" в Москве, сообщают организаторы.

Съезд традиционно проходит один раз в три года. В 2025 году к нему приурочено заседание комиссии государственного совета РФ по направлению "Туризм". На совместном пленарном заседании руководство отрасли и представители бизнеса обсудят ситуацию в индустрии и перспективы ее развития.

После пленарного заседания в рамках основной протокольной части программы делегаты съезда РСТ - руководители и собственники туристических компаний со всей страны - определят основные направления деятельности союза на ближайшие годы, обсудят наиболее острые вопросы и актуальные проблемы туристической отрасли. Участвовать в мероприятии будут около 600 делегатов из более чем 75 регионов РФ.

Программа съезда предусматривает мероприятия до и после основного заседания, то есть 19 и 21 ноября. На 19 ноября делегатам было предложено на выбор девять экскурсий. 21 ноября делегаты съезда смогут познакомиться с российскими породами лошадей и историей конных традиций народов страны, побывать на экскурсии по доходным домам Тверской улицы от компании "Москва глазами инженера", посетить музей "Атом" на ВДНХ и другие объекты.

