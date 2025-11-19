На Холме Славы во Львове будут хоронить солдат ВСУ

До этого установленный после Великой Отечественной мемориал снесли, а захоронения красноармейцев эксгумировали

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Львова, где почти закончились места на кладбище для солдат ВСУ, выбрали новый участок для захоронений - Холм Славы, где ранее покоились красноармейцы. Об этом сообщил горсовет.

18 ноября местные власти объявили, что на кладбище для украинских военных осталось всего 20 свободных мест, поэтому в ближайшее время будет предоставлена новая локация.

По последним данным, опубликованным на сайте горсовета, новым местом для захоронения украинских военных выбран "участок, который до завершения процесса декоммунизации был известен как Холм Славы". Поле захоронений будет поделено на 12 секторов. Уточняется, что на предыдущем участке по состоянию на 19 ноября осталось лишь 19 мест, поэтому нужен неотложный переход на новую локацию.

Мемориальный комплекс "Холм Славы" был уничтожен во Львове решением местных властей. Там, по словам мэра Андрея Садового, после сноса мемориала была проведена эксгумация захоронений. В числе захороненных - советский разведчик, Герой Советского Союза Николай Кузнецов. Градоначальник обещал перезахоронить останки воинов на городском Голосковском кладбище. При этом мэр заявил, что власти Львова "готовы обменять эти останки на украинских защитников".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эксгумацию захоронений и предложение мэра Львова обменять останки советских воинов с Холма Славы на украинских военнопленных "финальной стадией нравственной деградации неонацистского режима" в Киеве.

С августа 1943 по октябрь 1944 года при освобождении Украины общие потери Красной армии составили 2,6 млн солдат, в том числе безвозвратные (убитые и умершие от ран) - почти 824 тыс.