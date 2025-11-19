В России могут внедрить автоматизированный прием экзаменов на права

Вопрос об автоматизации включен в новую Стратегию повышения безопасности дорожного движения

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Власти РФ рассмотрят вопрос о внедрении автоматизированного приема экзаменов на водительские права. Это следует из новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ, с которой ознакомился ТАСС.

"Повышение безопасности участников дорожного движения включает в себя <…> развитие системы проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, включая рассмотрение вопроса о возможности внедрения автоматизированного приема экзаменов", - говорится в документе.

Экзамены на водительские права в России проводятся в два этапа - теория и практика, причем для самых массовых (В, С, D) категорий прав традиционная "площадка" отменена, и практическая часть экзамена проходит сразу в городе.

Зарубежный опыт

Автоэксперт, член Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто обратил внимание, что за рубежом уже есть такой опыт.

"В Южной Корее практические экзамены принимает компьютер. Он отдает команды, какое упражнение выполнить, и ставит оценку "да" или "нет", - пояснил эксперт. Моржаретто отметил, что во время экзамена в машине с учеником находится гражданский инструктор, который ни во что не вмешивается, но может при необходимости перехватить управление.

По словам эксперта, это может быть одним из вариантов приема экзамена в России, "но вариантов возможно много". Собеседник агентства обратил внимание, что сроки внедрения этой функции в стратегии не обозначены, но "все возможно".

"Тем более, что в этой ситуации устраняется человек, который может быть необъективен: он принимает экзамен у 30 человек в день, половина из них бестолковая, он начинает нервничать и ненавидеть других", - отметил Моржаретто. Он обратил внимание, что в Европе давно уже экзаменатор - не офицер полиции, а отдельная профессия.

Помощь ИИ

Как заявил ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов, во многих странах есть опыт автоматизированных площадок для приема экзаменов, в том числе в Европе, Японии, Южной Корее и Казахстане.

"Современные технологии позволяют "площадку" принимать в автоматическом режиме. Я думаю, что дальнейшее развитие технологии позволит, чтобы и в "городе" хотя бы какие-то предварительные оценки давал искусственный интеллект", - сказал Холодов.

Как считает эксперт, ИИ может также улучшить вопросы для теоретического экзамена.