На Камчатке возобновили движение по дороге до аэропорта

Участок автодороги был закрыт из-за плохой видимости

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Движение по автодороге местного значения "Рыбоконсервный завод-66" - аэропорт Крутоберегово Усть-Камчатского округа возобновили. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Проезд возможен для всех видов транспорта. Общая протяженность участка составляет 14 км", - говорится в сообщении.

Накануне участок дороги закрывали в связи с ограниченной видимостью, снежными осадками и метелью.