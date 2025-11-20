Собственное стадо белого трепанга-альбиноса разведут на Дальнем Востоке

Подобные особи довольно часто встречаются в естественных условиях

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники приморского производителя гидробионтов "Бионт-К" в 2026 году займутся воспроизводством трепанга-альбиноса. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО "Бионт-К" Станислав Лузгин.

"Так как мы имеем свои заводы по воспроизводству молоди трепанга, у нас родилась идея, что в следующем году можно попробовать взять белых особей, отдельно отсадить их и получить с них свое стадо, молодь, и дальше попробовать ее воспроизводить", - рассказал он.

По словам Лузгина, особи-альбиносы стабильно встречаются в природе. Специалисты будут продолжать попытки вывести белого трепанга в искусственных условиях. "Это, наверное, в большей степени человеческий интерес, который возникает к чему-то необычному, потому что основные стада трепанга имеют зелено-черно-красный цвет, но в этих стадах попадаются альбиносы белого, сиреневого цветов, это такие нестандартные", - отметил собеседник агентства.

Компания с 2002 года занимается выращиванием, переработкой и продажей морепродуктов.