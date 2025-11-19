В Магаданской области закрыли переправу через реку Яна

Причиной стало начало ледостава

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Паромная переправа через реку Яна в Магаданской области прекратила работу из-за начала ледостава. Об этом сообщает региональное правительство.

"Паромная переправа через реку Яна прекращает работу с 20 ноября. Когда на реке лед достигнет необходимой толщины, специалисты проведут техническое освидетельствование [ледовой] переправы, после которого она официально будет запущена в эксплуатацию. По прогнозам, толстый лед на реке Яна будет формироваться несколько недель", - говорится в сообщении областных властей.

Как сообщили ТАСС в правительстве региона, в селах Тауйск, Балаганное и Талон подготовились к закрытию переправы: завезли продукты, медикаменты и топливо. При экстренных ситуациях задействуют суда на воздушной подушке и авиацию.