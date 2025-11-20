Курску необходимо 20 млрд рулей на обновление дорог к 1000-летию города

Как отметил министр транспорта и автомобильных дорог региона Александр Замараев, для этого потребуется помощь федерального центра

КУРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Порядка 20 млрд рублей из федерального бюджета нужно получить Курской области к 1000-летию Курска для преображения и строительства дорожных объектов города. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Замараев на форуме и выставке "Транспорт России".

"В программу [подготовки к празднованию] 1000-летия входит ряд больших объектов: ремонты путепроводов и мостов через Сейм, путепровода на улице Фрунзе, Сумской путепровод, строительство транспортной развязки с автомобильной дорогой М-2 "Крым", завершение строительно-монтажных работ по проспекту Булатова. Конечно, транспортная развязка - тоже лицо города к 1000-летию, все это мы хотим реализовать. Нужна помощь федерального центра. <…> [Речь идет о сумме] порядка 20 млрд рублей", - сказал он.

Указ о праздновании 1000-летия города Курска, первое упоминание о котором относится к 1032 году, подписал президент РФ Владимир Путин в 2019 году. В средние века Курск был столицей Курского княжества, с 1708 года территория современной Курской области входила в состав Киевской губернии, с 1719 года находилась в составе Белгородской и Севской провинций, а в 1779 году было образовано Курское наместничество, с 1797 года - Курская губерния. Как самостоятельный регион область была образована в 1934 году путем разделения Центрально-Черноземной области на Воронежскую и Курскую.

"Транспортная неделя - 2025" - основное мероприятие года в сфере транспорта, логистики и инфраструктуры. Ее центральными площадками станут XIX международный форум и выставка "Транспорт России", которые пройдут с 18 по 20 ноября в московском выставочном комплексе "Гостиный двор". Традиционно широкий круг тем форума охватит все виды транспорта, его роль в экономике, новые идеи и стратегические решения, меняющие лицо отрасли.

