В Роспотребнадзоре разработали первый тест для быстрого выявления вируса денге

Новая технология позволяет выявить вирус за 30-35 минут

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора создали первый в России тест для быстрого выявления вируса денге. Инновационная разработка позволяет сделать это за 30-35 минут, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали первый в России быстрый тест для диагностики вируса денге на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP). Новый тест позволяет выявить наличие вируса всего за 30-35 минут вместо нескольких часов по сравнению с стандартным ПЦР-анализом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, в случае вируса денге время имеет критическое значение для оперативного выявления заболевших и дальнейшего назначения эффективного лечения, а также принятия противоэпидемических мер. Разработка проводилась в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)".

Лихорадка денге - вирусная инфекция, передающаяся через укусы комаров. Симптомы лихорадки похожи на ОРВИ, что затрудняет постановку диагноза только по клиническим признакам.