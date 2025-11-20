РИО: избежавшие Нюрнберга нацисты сбежали в Южную Америку "крысиными тропами"

Подсчитать их точное число невозможно, подчеркнул председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Некоторые из нацистских преступников, сумевших избежать суда в Нюрнберге, мигрировали в Южную Америку "крысиными тропами". Об этом рассказал ТАСС председатель правления Российского исторического общества (РИО) Руслан Гагкуев.

"Подсчитать точное число нацистов, которые смогли избежать наказания, к сожалению, почти невозможно, однако точно понятно, что их гораздо больше, чем представших перед судом. Одни сбежали в Южную Америку так называемыми крысиными тропами (маршруты бегства нацистов после Второй мировой войны - прим. ТАСС), другие поступили на службу к нашим бывшим союзникам по антигитлеровской коалиции, третьи просто растворились среди миллионов обычных немцев", - сказал он.

Кроме того, историк отметил, что Нюрнбергского процесса также удалось избежать некоторым коллаборантам - пособникам Гитлера. По его словам, работа по их выявлению и приданию правосудию, а также проведение над ними судебных процессов продолжались вплоть до конца 1980-х годов. "Тем не менее, по данным, которые в мае опубликовала ФСБ России, в 1952 году Министерство государственной безопасности СССР установило почти 2,5 тысячи соучастников нацистских преступлений, которые смогли сбежать за границу", - подчеркнул Гагкуев.

Он также рассказал, что судебные процессы над нацистами и их союзниками продолжаются до сих пор. Так, историк привел в пример проходивший в Германии в 2022 году суд над бывшим секретарем коменданта в концлагере "Штутгоф" и внесение в базу розыска Генерального секретариата Интерпола украинского националиста Гунко.

"Важным шагом в восстановлении исторической справедливости стали и судебные процессы по признанию преступлений нацистов на оккупированных территориях СССР актами геноцида советского народа, которые прошли уже в 34 регионах нашей страны", - добавил Гагкуев.

О Нюрнбергском процессе

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Состоялось 403 открытых судебных заседания. Было допрошено в общей сложности 360 свидетелей и рассмотрено порядка 200 тыс. письменных показаний. Всего суду были преданы 24 государственных и военных деятеля гитлеровской Германии. Они обвинялись в преступлениях, определенных уставом трибунала, а также "в участии в создании и осуществлении общего плана для их совершения". Приговор был вынесен в отношении 22 подсудимых. 19 подсудимых были признаны виновными по всем пунктам обвинения или частично.