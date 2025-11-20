В Москве прогнозируют облачность и до 1 градуса тепла

В ночь на 21 ноября температура может опуститься до минус 3 градусов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица и температура до плюс 1 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет минус 1 - плюс 1 градус, в ночь на пятницу температура может опуститься до минус 3 градусов.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.