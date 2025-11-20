В РФ нашли способ предотвращать падение дронов из-за низкого заряда батареи

Разработка позволит отслеживать с земли состояние энергосистемы беспилотников самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские студенты разработали решение, отслеживающее с земли состояние энергосистемы беспилотников самолетного типа. Разработка позволит предотвращать падение техники из-за низкого заряда аккумулятора и точнее прогнозировать его маршрут при разных режимах полета и погоде, сообщили ТАСС в Университете 2035.

Авторами разработки выступила молодежная инженерная команда "Энергодрон" из Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова. Система при помощи ПО позволяет оператору отслеживать напряжение, заряд, аккумулятора, мощность и температуру энергосистемы беспилотника.

"Стабильность этих параметров важна для длительных полетов. При этом скорость ветра, температура воздуха и разные режимы полета дрона способны резко сократить ресурс аккумулятора, что может привести к падению БПЛА или аварии при посадке. Во время использования системы мониторинга данные о состоянии энергосистемы передаются на наземную станцию по независимому каналу связи. При помощи специального ПО оператор может контролировать их в режиме реального времени", - сообщили ТАСС в организации.

В будущем разработка позволит более точно рассчитывать дальность полета дронов и регулировать работу энергосистемы БПЛА в зависимости от поставленных задач.

"Например, если требуется высокая динамика, то при полете энергосистема не будет ограничивать мощность. Если в приоритете будет длительность полета, то она перейдет в режим экономии энергии", - пояснили в пресс-службе университета, добавив, что аналогов у решения нет.

Авторы представят прототип системы на отраслевом слете "Молодежные инженерные команды. Развитие талантов для дроносферы будущего", который пройдет 20 ноября в Москве. Решение создано в рамках федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем", оператором которого выступает Университет 2035.