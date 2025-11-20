Академик Тутельян: смертность лиц старше 70 лет к 2050 году вырастет на 130%

Причиной этого станет антибиотикорезистентность, отметил заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Устойчивость микроорганизмов к противомикробным препаратам станет косвенной причиной смерти около 8 млн человек в мире. Наиболее пострадает возрастная группа старше 70 лет, смертность в ней увеличится на 130%, сообщил ТАСС заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Алексей Тутельян.

"Устойчивость микроорганизмов к противомикробным препаратам к 2050 году будет косвенной причиной ухода из жизни еще 8 миллионов человек. Это колоссальные потери, сравнимые с летальностью от онкологических заболеваний. <…> Больше всего пострадают люди в возрасте 70 лет и старше - смертность в этой возрастной группе возрастет более чем на 130%", - сказал он.

Эксперт добавил, что на текущий момент антибиотикорезистентность патогенов является причиной ежегодной смерти более 1 млн человек в мире. Если ситуация не изменится, то через несколько десятилетий показатель может увеличиться вдвое.

"Ситуация очень серьезная. От нас с вами требуется соблюдение "лекарственной дисциплины" и отслеживание срока годности лекарств. От врача - определение необходимости назначения антибиотика, выбор, дозирование препарата, учет характеристик пациента и обоснованная длительность приема. От фармацевта же требуется продажа антибиотика строго по рецепту врача", - подчеркнул эксперт Роспотребнадзора.

Неделя борьбы с антимикробной резистентностью проходит в 2025 году с 17 по 23 ноября. Ее цель в повышении осведомленности населения о проблемах антибиотикорезистентности и грамотности в вопросе приема антибиотиков.