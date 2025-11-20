На Чукотке расширили меры поддержки для сотрудников полиции и Росгвардии

Правоохранители будут получать дополнительные выплаты с 2026 года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Дополнительные выплаты в размере до 20 тыс. рублей будут получать сотрудники полиции и Росгвардии на Чукотке с 2026 года, сообщили ТАСС в окружной Думе.

"Согласно решению депутатов, с 1 января правоохранители - сотрудники полиции и Росгвардии, будут получать ежемесячную выплату в размере от 5 до 20 тыс. рублей. Дополнительные выплаты вводятся для привлечения в округ новых квалифицированных кадров", - рассказали в Думе Чукотки.

Также на Чукотке силовики получают повышенную зарплату, могут компенсировать траты за найм жилья. Кроме этого, полицейские и росгвардейцы получают выплаты за работу на массовых мероприятиях.