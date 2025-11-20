Психолог Гращенкова предупредила о последствиях оплаты труда в семье

По мнению специалиста центра "Ориентир" московского департамента труда и соцзащиты населения, подобная практика может привести к спорам и снизить мотивацию вступать в брак

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Обязательное финансирование оплаты труда жены может привести к спорным моментам и лишить людей мотивации вступать в брак. Об этом в разговоре с ТАСС сказала психолог семейного центра "Ориентир" столичного департамента труда и соцзащиты населения Анна Гращенкова.

В последнее время в соцсетях резонансной стала тема обязательств мужчин по выплате зарплаты жене за домашний труд и размеров этой выплаты.

"Например, как оплачивать труд жены, если она заболела или часть задач взял на себя муж? Особо требовательные мужья начнут вводить "стандарты качества". Кроме того, часто любого рода обязательства воспринимаются людьми как нарушение их свободы или дополнительное бремя. Это может привести к тому, что мотивация вступать в брак просто исчезнет", - сказала Гращенкова, подчеркнув, что такие вопросы требуют деликатного обсуждения и взаимопонимания.

Психолог отметила, что в современном мире распределение семейных обязанностей становится все более справедливым. Мужчины активно включаются в ведение домашнего хозяйства: готовят, воспитывают детей, занимаются уборкой и другими бытовыми вопросами. Для многих это не просто обязанность, а осознанный выбор, удовольствие от процесса и вклад в свою семью.

"Важно понимать, что семья - это не бизнес-проект, а союз любящих людей. Участие в семейных делах должно быть добровольным и взаимным. Ведь сказать "я тебя люблю" можно по-разному. Это можно сделать с помощью заботы о близких, поступков, времени, которое мы уделяем любимым, подарков, финансовых вложений и другого. Любовь - это не подсчет вложенных усилий, а желание сделать жизнь своей семьи лучше", - подчеркнула специалист.

По ее словам, когда один партнер вкладывается больше, а другой только потребляет блага семьи, это неизбежно приводит к конфликтам и недовольству. Поэтому речь идет скорее о мере и здравом смысле. "Ведь настоящая семья держится не на подсчете заслуг и оплате домашних обязанностей, а на искренней заботе друг о друге и желании сделать жизнь близких лучше", - заключила она.