В Хабаровском крае от мусора убрали более 170 км берегов рек и озер

С апреля по октябрь в акции приняли участие почти 8 тыс. жителей региона

ХАБАРОВСК, 20 ноября. /ТАСС/. Волонтеры очистили от мусора свыше 170 километров берегов рек и озер по всему Хабаровскому краю в 2025 году в ходе акции "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие", итоги которой подвели в региональном правительстве, сообщается на официальном сайте краевых властей.

С апреля по октябрь в акции приняли участие почти 8 тыс. жителей региона. Было организовано 224 мероприятия, собрано и вывезено на специальные площадки для хранения и переработки отходов 867 кубометров мусора.

"Свыше 170 километров берегов очистили волонтеры экологической акции "Вода России" в Хабаровском крае", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в региональном правительстве, край присоединился к акции по уборке прибрежных территорий от мусора в 2019 году. За шесть лет состоялось более 800 мероприятий, было убрано почти 800 километров берегов.

В этом году большое количество субботников прошло в Хабаровске. Были очищены от мусора участки берегов рек Амур, Красная Речка, Чернушка, Черная, Правая Березовая, Гнилая Падь, Полежаевка. Массовые субботники летом и осенью провели в районе пляжа завода "Дальдизель".

Активными участниками экологических субботников, как отмечается, становятся педагоги и школьники, представители молодежных объединений, волонтерских отрядов, общественных организаций, сотрудники библиотек, музеев, домов культуры, промышленных предприятий, торговых организаций, администраций населенных пунктов и неравнодушные жители.

В Комсомольске-на-Амуре детский технопарк "Кванториум" организовал массовый субботник с участием учебных заведений и организаций города. Были убраны берега озера Мылки и реки Амур. В районе имени Полины Осипенко мероприятия акции "Вода России" прошли в селах имени Полины Осипенко, Оглонги, Владимировка, Бриакан. Свыше 100 человек очистили от мусора участки берега реки Амгунь, озера Стариково и водоема в селе Бриакан.

"Хабаровский край поддерживает взятый на национальном уровне курс на экологическое благополучие. Сегодня в регионе активно развиваются такие направления, как очистка прибрежных зон от стихийных свалок и просветительская работа по вопросам обращения с отходами и осознанного потребления", - отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев, слова которого привели в сообщении.