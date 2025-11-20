Вильфанд: сильного снега и похолодания в Москве в ближайшие 10 дней не будет

При этом температура будет превышать климатические нормы на 2-4 градуса, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сильных снегопадов и похолодания в ближайшие 10 дней в Московском регионе не прогнозируется, при этом температура будет превышать климатические нормы на 2-4 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пределах современной предсказуемости погоды, холодов и сильных снегопадов в Московском регионе пока не видно в ближайшие 10 дней. На этой и в начале следующей недели температура будет выше нормы примерно на 2 градуса, в пятницу и субботу - на 4 градуса. При этом периодически небольшие осадки все-таки прогнозируются", - сказал он.

Ночные и дневные температуры в столице в четверг будут около 0, в пятницу ночью прогнозируется минус 1-3 градуса, а днем - от плюс 1 до плюс 3 градусов. В воскресенье температурный фон ночью составит минус 4 - плюс 1 градус, днем - минус 2 - плюс 3 градуса. В понедельник ночью будет около 0, а днем - от 1 до 6 градусов тепла. "Для последней декады ноября это высокие температуры", - подчеркнул метеоролог.

По его словам, в субботу пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, местами возможен туман. Большая вероятность осадков прогнозируется 24 ноября, возможен снег.