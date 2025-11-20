Историк Асташкин: некоторые немецкие политзаключенные продавали показания

Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда отметил, что многим преступникам удалось скрыться благодаря холодной войне

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Некоторые из ставших жертвами гитлеровского режима политических заключенных торговали своими судебными показаниями, что очищало репутацию нацистов. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин в связи с 80-й годовщиной начала Нюрнбергского процесса.

"Многие рядовые члены НСДАП и даже некоторые функционеры среднего звена проходили процедуру денацификации через комиссии (Spruchkammer), где получали классификацию "попутчик" (Mitl ufer) и отделывались небольшим штрафом, избегая уголовной ответственности за конкретные преступления. Здесь я должен упомянуть о феномене, который немцы тогда метко называли "торговцами нравственностью". Среди них были некоторые бывшие узники концлагерей, политзаключенные из числа коммунистов или социал-демократов", - рассказал историк,

По его словам, "торговцы нравственностью" за большие деньги продавали свои оправдательные показания касательно преступлений того или иного нациста.

Кроме того, Асташкин отметил, что многим преступникам удалось скрыться благодаря холодной войне. "Бывшие нацисты, особенно ученые, как Вернер фон Браун, разведчики, как Рейнхард Гелен, и специалисты по борьбе с коммунизмом внезапно стали ценным активом для западных спецслужб. Их знания и опыт оказались важнее их преступного прошлого. Происходил сознательный обмен: сотрудничество в обмен на забвение фактов биографии", - рассказал историк.