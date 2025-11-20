В регионах надеются, что закон о целевой ординатуре решит проблему с кадрами

Штрафные санкции в размере двух полных стоимостей обучения за нарушение ординаторами целевых договоров привьет более ответственное отношение к профессии, сообщила председатель комитета думы Астраханской области по социальной политике Инна Ирдеева

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Депутатский корпус и представители власти в регионах России поддержали принятый ранее закон о целевом обучении и отработке в системе ОМС для молодых выпускников ординатуры и допустили, что мера может помочь в решении кадровых проблем в субъектах.

"У нас в регионе есть вуз (Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова), который готовит врачей по разным направлениям. В текущем году 888 человек окончили медицинский факультет университета. Из них только каждый десятый молодой специалист трудоустроился в медучреждениях Чувашии", - рассказал ТАСС председатель государственного совета Чувашской Республики, заслуженный врач Чувашии Леонид Черкесов, назвав нехватку кадров одной из самых серьезных проблем в здравоохранении, а новый закон - рычагом для ее решения.

В ДНР медучреждения укомплектованы менее чем на 50%, напомнил ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин - и это несмотря на поддержку из других регионов и Москвы. В норме, считает он, в регионе должны быть свои постоянные врачи, а не "вахтовики", и даже если новый закон - не самая привлекательная для молодых людей мера, она необходима для решения проблемы хронического дефицита врачей, уверен он.

С ним согласны первый зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев, курирующий Запорожскую область, и сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Ключевая важность целевого распределения для медицинской системы России - это обеспечение кадрами первичного звена и обеспечение равной доступности медицинской помощи для всех россиян вне зависимости от территории проживания. <...> Это вопрос национальной безопасности и социальной справедливости, обеспечивающий конституционное право граждан на медицинскую помощь", - считает Кастюкевич.

Как рассказал ТАСС зампред правительства Херсонской области Сергей Черевко, Луганский и Донецкий медицинские вузы уже направили 10 ординаторов на практику в Геническую больницу.

Штраф как страховка от отказа

"Мера поможет исключить кадровый дефицит, а штрафные санкции в размере двух полных стоимостей обучения за нарушение ординаторами целевых договоров привьет у молодых специалистов более ответственное отношение к профессии", - заявила ТАСС председатель комитета думы Астраханской области по социальной политике Инна Ирдеева.

Многие из выпускников ординатуры сразу уходят в частное здравоохранение, а пациент государственной клиники не всегда может получить необходимую помощь узкопрофильного специалиста по полису ОМС, говорит доктор медицинских наук, профессор, ректор Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России Владимир Шкарин. "Теперь государственная система здравоохранения получила своего рода гарантию того, что тот же кардиолог или онколог, окончивший ординатуру за счет государства, придет работать именно в государственный сектор", - напоминает он.

В середине ноября президент России Владимир Путин подписал закон, по которому все бюджетные места в ординатуре станут целевыми, а выпускники медицинских вузов должны будут отработать до 3 лет с наставником в медучреждениях, участвующих в программе обязательного медицинского страхования. В случае отказа выпускник будет обязан выплатить компенсацию как минимум за один год обучения, а также штраф в двукратном размере компенсации.