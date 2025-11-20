Собянин: 70% всех поездок в Москве совершается на городском транспорте

Такое заявление мэр сделал во время поздравления работников транспорта с профессиональным праздником

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником, отметив, что на сегодняшний день порядка 70% поездок в Москве совершается на городском транспорте.

"Сегодня 70% всех поездок в столице совершается на городском транспорте - один из лучших показателей в мире среди мегаполисов. Это достижение сплоченной команды, в которой больше 200 тысяч высококлассных специалистов", - написал он в своем официальном канале в Мах.

Мэр выразил благодарность работникам за добросовестный труд и успешную реализацию проектов мирового уровня, за большой вклад в развитие Москвы и повышение качества жизни москвичей.

"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в создании лучшей в мире транспортной системы", - заключил Собянин.