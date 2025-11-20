На реабилитационный центр в Новосибирской области направят более 3,8 млрд рублей

Общая площадь всех объектов порядка 65 тыс. кв. м

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Порядка 3,8 млрд рублей планируется выделить из федерального бюджета на строительство детского реабилитационного центра в Новосибирской области в 2026-2027 годах. Об этом в видеообращении к участникам сессии законодательного собрания региона сообщил первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, передает корреспондент ТАСС.

Новосибирская область наряду с Республикой Крым выбрана местом для строительства федерального реабилитационного центра, в котором будут оказывать высокотехнологичную помощь детям от одного года до 18 лет по разным профилям с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Летом 2022 года исполняющий обязанности главы регионального министерства строительства Алексей Колмаков сообщал ТАСС, что ввод центра планируется в 2024 году, однако позднее сроки были сдвинуты из-за перераспределения финансирования.

"Более 3,8 млрд рублей на следующие два года заложено на строительство детского реабилитационного центра на 300 коек", - сказал Жуков.

Ввод в эксплуатацию главного корпуса и стационара центра планируется в 2026 году, сообщила ранее руководитель дирекции по строительству уникальных объектов ППК "Единый заказчик" Наталья Зарубина. Она уточнила, что общая площадь всех объектов порядка 65 тыс. кв. м. Строительная готовность составляет около 50%. Зарубина добавила, что сейчас введена в эксплуатацию инженерная инфраструктура, котельные, проходные и контрольно-пропускные пункты для обеспечения работы центра.

Центр будет осуществлять как лечебную деятельность, так и образовательно-методическую. На его базе планируется создать школу, которая объединит пациентов и их родителей с ассоциациями специалистов и общественными организациями. Кроме того, центр станет клинической базой для образовательных медицинских организаций. Проект оценивался более чем в 7 млрд рублей. Подрядчиком строительства выбран холдинг "Концерн "Титан-2" - российская группа компаний, возводящих объекты атомной энергетики.

Проект федерального бюджета в третьем чтении рассмотрит Госдума РФ 20 ноября.