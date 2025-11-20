В Приморье число ДТП с пьяными водителями снизилось на 3,6% с начала 2025 года

При этом число раненых в таких авариях выросло на 0,3%, сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции Приморского края Юрий Колесников

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Количество аварий с участием нетрезвых водителей в Приморском крае уменьшилось на 3,6% с начала 2025 года, число погибших в них снизилось на 47,1%, при этом раненых - выросло на 0,3%. Об этом на круглом столе, посвященном борьбе с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, и презентации масштабной социальной кампании "Твоя мера - 0 промилле", рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции Приморского края Юрий Колесников.

"За десять месяцев 2025 года на территории Приморского края снизилось количество ДТП, а также число погибших в них людей при участии водителей в состоянии опьянения. Количество таких ДТП сократилось на 3,6% (всего 264 ДТП - прим. ТАСС), число погибших снизилось на 47,1% (всего 37 человек - прим. ТАСС) ", - сказал он. При этом число раненых в таких ДТП выросло на 0,3%, отметил Колесников.

Он рассказал, что по итогам 10 месяцев текущего года в регионе снизились основные показатели аварийности. Так, количество ДТП сократилось на 1,9%, число погибших уменьшилось на 8,5%, а количество пострадавших сократилось на 2,7%.

Ответственное потребление алкоголя

По словам исполнительного директора филиала "Напитки Вместе" во Владивостоке Владислава Годяева, проект направлен на развитие культуры ответственного потребления алкоголя. Социальная кампания в 2025 году будет реализована в 11 регионах России. По его словам, проект внесет свой вклад в цели национального проекта "Инфраструктура для жизни".

"Ключевым звеном мы считаем работу с автошколами. Министерство будет содействовать внедрению разрабатываемого в рамках проекта обучающего фильма и новой методологии в учебные программы автошкол Приморского края", - сказал начальник отдела сохранности автомобильных дорог и организации безопасности дорожного движения Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Владимир Богачев.

Он подчеркнул, что министерство транспорта в рамках своей компетенции продолжит работу над созданием безопасной дорожной инфраструктуры, которая может способствовать минимизации последствий ДТП, в том числе - по вине нетрезвых водителей.

Работа с причиной

Председатель приморской краевой организации "Всероссийское общество автомобилистов" Владимир Кузнецов отметил, что важно работать с причинами. "Пока Госавтоинспекция работает с последствиями, наша задача - работать с причиной. Мы общественная сила, которая доносит простую мысль до каждого водителя: трезвость за рулем - это не из-за страха перед штрафом, а из-за уважения к себе и другим. Наш долг - помочь каждому водителю эту меру ответственности в себе воспитать", - сказал он.

"Наши инструкторы обладают непререкаемым авторитетом, будут лично доносить до молодежи принцип нулевой терпимости к алкоголю за рулем. Это не просто лекция, это передача жизненного принципа. Так идет формирование системы ценностей. Мы будем работать над тем, чтобы принцип "0 промилле" стал неотъемлемой частью системы ценностей каждого молодого человека, который проходит подготовку в автошколе "Вектор". Мы воспитываем не просто водителей, а ответственных граждан", - заключил ведущий преподаватель теоретических дисциплин Федеральной академии вождения "Вектор" Александр Терентьев.