В курском приграничье 16 тыс. человек остались без света из-за атак ВСУ

Рыльск подключили к резервным источникам

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанции в курском приграничье, без электричества остались 16 тыс. человек в трех районах области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сегодня ночью враг нанес удары по электроподстанциям в приграничье. В результате атаки без электричества остались более 16 тыс. человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключили к резервным источникам", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что последствия атаки уточняются, в ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий. "Энергетики постараются как можно скорее устранить неполадки. Держу ситуацию на личном контроле", - сообщил губернатор.

В Telegram-канале прокуратуры Курской области сообщается, что под отключение электричества попали 85 населенных пунктов. Ведомство открыло горячую линию по вопросу соблюдения прав граждан.