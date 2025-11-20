ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Володин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Председатель Госдумы назвал транспортный комплекс России стратегически важным для страны
05:39

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский транспорт имеет стратегическое значение, способствуя наращиванию объемов внутренней и внешней торговли. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с Днем работника транспорта.

"Транспортный комплекс имеет стратегическое значение для нашей страны и ее экономики. Автомобильные, железнодорожные, речные, морские и авиаперевозки обеспечивают связь между регионами, способствуют наращиванию объемов внутренней и внешней торговли", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Он отметил, что работники транспорта вносят вклад в повышение качества жизни граждан, внедряя современные технологии, модернизируя инфраструктуру, совершенствуя системы управления движением. Председатель Госдумы пожелал им крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго. 

