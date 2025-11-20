В Карелии на переоснащение перинатального центра направят 257 млн рублей

Такая поддержка позволит закупить современное медицинское оборудование, сообщил глава Минздрава региона Михаил Охлопков

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 ноября. /ТАСС/. Порядка 257 млн рублей поэтапно направят на обновление республиканского перинатального центра имени К. А. Гуткина в Петрозаводске по федеральному проекту "Охрана материнства и детства". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

"Республиканский перинатальный центр имени К. А. Гуткина будем переоснащать. За шесть лет интенсивной эксплуатации техника морально и физически устаревает. На эти цели по федеральному проекту "Охрана материнства и детства" в составе национального проекта "Семья" предусмотрено этапное финансирование из средств федерального бюджета - 257,1 млн рублей", - сказано в сообщении.

Охлопков добавил, что такая поддержка позволит закупить современное медицинское оборудование. Планируется приобретение инкубаторов для новорожденных, рентгеновской передвижной диагностической системы, наркозной и дыхательной аппаратуры для женщин и детей, аппаратов для фототерапии малышей, мониторов слежения за состоянием пациентов и другой техники.

Перинатальный центр в Петрозаводске был открыт в 2018 году по президентской программе развития перинатальных центров в РФ. Это позволило обеспечить доступность, эффективность и качество оказания специализированной медицинской помощи женщинам и новорожденным, в том числе со сложной патологией, критическими состояниями, сверхранними преждевременными родами.