На Чукотке резидент ТОР открыл первый в регионе ресторан китайской кухни

Этот проект стал примером эффективного использования возможностей преференциального режима

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) на Чукотке открыл в Анадыре первый ресторан китайской кухни и первый новый ресторанный объект за последние 15 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"В Анадыре открылся первый в истории города ресторан китайской кухни и первый новый ресторанный объект за последние 15 лет. Проект реализован резидентом ТОР "Чукотка" - ООО "Дружба". В рамках соглашения с КРДВ в его создание вложено шесть миллионов рублей. Проект стал примером эффективного использования возможностей преференциального режима", - рассказали в КРДВ.

Там добавили, что сейчас компания выстроила работу с местными хозяйствами и уже заключила контракт на поставку оленины. "В дальнейшем ресторан будет расширять использование локальных продуктов", - уточнили в КРДВ.

На Чукотке по соглашениям с КРДВ проекты реализуют 100 резидентов преференциальных режимов. 56 резидентов работают на ТОР "Чукотка", 30 предпринимателей пользуются льготами и преференциями режима Арктической зоны и 14 компаний реализуют проекты в рамках режима свободного порта Владивосток (СПВ). Бизнес вкладывает в свои проекты более 1,2 трлн рублей и создает в регионе свыше 15 тыс. рабочих мест.