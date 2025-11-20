Более 19 тыс. решений о выдворении мигрантов приняли при операции "Нелегал-2025"

Всего выявили более 128 тыс. нарушений миграционного законодательства

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД совместно с ФСБ в период проведения операции "Нелегал-2025" выявили более 128 тыс. нарушений миграционного законодательства, принято свыше 19 тыс. решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В период проведения операции "Нелегал-2025" территориальными органами МВД России и ФСБ России выявлено более 128 тысяч нарушений миграционного законодательства, - написала она в Telegram-канале. - Принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации".

По словам Волк, среди выявленных нарушений миграционного законодательства свыше 100 тыc. нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания (проживания) иностранцами в РФ, 28 тыс. нарушений порядка осуществления ими трудовой деятельности.

"В ходе проводимых мероприятий возбуждено порядка 4,8 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, 1,5 тыс. уголовных дел по иным преступлениям, в том числе связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия, незаконным пересечением государственной границы, а также экстремистской направленности и террористического характера", - добавила представитель ведомства.

Волк сообщила, что выявлено 673 лица, находящихся в федеральном розыске, 329 - в межгосударственном розыске и 37 - в международном розыске.

Операция "Нелегал-2025" организована в два этапа МВД России, ФСБ России и Росфинмониторингом во взаимодействии с компетентными органами государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности организовано. Ее цель - противодействие незаконной миграции, пресечение преступной деятельности международных организованных групп и преступных сообществ, занимающихся этим криминальным бизнесом.