На ликвидацию ртутных отходов из Акташского рудника требуется 9 млрд рублей

Без федеральной поддержки регион этот вопрос не закроет, сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Ликвидация ртутных отходов на территории бывшего Акташского горно-металлургического предприятия в Горном Алтае потребует более 9 млрд рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Алтай Андрей Турчак.

Акташское горно-металлургическое предприятие закрылось в 2008 году, но накопленные ртутные отходы продолжают причинять вред экологии Улаганского района. Площадь территории негативного влияния составляет не менее 750 гектаров.

"Эту тему на встречах поднимали наши жители, с ней обращался к председателю правительства Михаилу Мишустину. Без федеральной поддержки Республика этот вопрос не закроет - предварительно на ликвидацию требуется более 9 млрд [рублей]", - написал Турчак по итогам встречи с главой Росприроднадзора РФ Светланой Радионовой.

Турчак отметил, что тема ликвидации отходов неоднократно поднималась местными жителями. По поручению премьер-министра РФ были проведены повторные обследования предприятия для включения Республики Алтай в программу ликвидации объектов накопленного вреда.

"Подготовим проектно-сметную документацию и подадим заявку на получение субсидии", - добавил глава региона.