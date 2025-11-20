Расписание поездов МЦД-2 изменится с 22 по 24 ноября

За это время будут проведены масштабные работы по переключению 1 главного пути на новый путепровод

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также МЦД-2 изменится в ближайшее выходные, с 22 по 24 ноября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД, в эти дни у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте

"Технологическое "окно" продолжительностью 51 час назначено с 00:20 22 октября до 03:20 24 ноября в выходные дни, когда пассажиропоток минимален. За это время будут проведены масштабные работы по переключению 1 главного пути на новый путепровод, который был возведен для развития городской дорожной сети и обеспечения связи ул. Добролюбова и Складочной", - сказал собеседник агентства

На период работ в указанные дни движение поездов на участке от Марьиной рощи до Стрешнево организуется по соседнему пути в реверсивном режиме. В связи с этим в расписание поездов внесены существенные корректировки. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

Поезда МЦД-2 станут курсировать по укороченным маршрутам - от или до станций Тушино, Красный Балтиец и Москва-Пассажирская - Курская. Ряд пригородных поездов дальних маршрутов совершат укороченные рейсы. Часть поездов выведена из графика.

В эти дни железнодорожники демонтируют 550 м рельсошпальной решетки, проведут укладку новой на балластное основание путепровода, выправку и балластировку пути, укладку бесстыковых рельс. Ранее было проведено переключение 2 главного пути.