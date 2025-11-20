В Смоленской области начнут капремонт 18 образовательных учреждений в 2026 году

Обновление коснется шести детских садов, шести школ и шести учреждений среднего профессионального образования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт в 18 образовательных учреждениях Смоленской области начнется в 2026 году. Сады, школы и ссузы оснастят современным оборудованием, мебелью и инвентарем, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Капитальный ремонт еще 18 учреждений образования начнем в следующем году. Это детские сады, школы и ссузы. Они будут оснащены современным оборудованием, новой мебелью и инвентарем. Модернизация пройдет в рамках национальных проектов "Молодежь и дети", "Семья" и партийного проекта "Единой России" "Новая школа", - написал он.

Как уточнил Анохин, обновление коснется шести детских садов, шести школ и шести учреждений среднего профессионального образования. По словам губернатора, за каждым объектом будет закреплен куратор в лице сенатора или депутата Госдумы. "Они помогают оперативно решать вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения ремонтных работ", - отметил глава региона.

Губернатор также сообщил, что в 2025 году ремонт завершен уже в девяти школах и двух детских садах. Ремонт еще в одной школе подходит к концу.