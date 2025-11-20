Спасенная в Крыму кошка Муся полностью восстановилась
Редакция сайта ТАСС
07:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Кошка Муся, выжившая после того, как посетитель архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо" сбросил ее с обрыва, полностью восстановилась после инцидента, сообщила ТАСС ветеринарный врач Светлана Власенко.
Муся - обитательница комплекса "Ласточкино гнездо". 23 февраля 24-летний уроженец Санкт-Петербурга сбросил ее со смотровой площадки на скалы. Животное спасли, кошка осталась жить у ветеринарного врача. Мужчину задержали в Джанкое.
"Муся полностью вылечилась, с ней все хорошо. Гуляет, живет в свое удовольствие", - рассказала ветврач.