Рейсы из России и Чехии в Дубай перенаправили в Иран

Это связано с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Дубая

ТЕГЕРАН, 20 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере семь рейсов из России и Чехии, следовавших в Дубай, были перенаправлены в аэропорт иранского города Бендер-Аббас из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил глава аэропортов провинции Хормозган Казем Тавасоли.

"После закрытия международного аэропорта Дубая из-за резкого ухудшения видимости в международном аэропорту Бендер-Аббас уже приземлились семь рейсов из России и Чехии, изначально направлявшихся в Дубай. Процесс приема перенаправленных рейсов продолжается", - приводит его слова агентство IRNA.

"Если погодные ограничения в Дубае сохранятся, Бендер-Аббас готов принять еще больше рейсов", - добавил Тавасоли. По его словам, все наземные экстренные службы приведены в готовность, чтобы в полном объеме оказывать необходимую помощь пассажирам и экипажам самолетов, совершивших вынужденную остановку в Иране.