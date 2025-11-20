В Москве дали старт федеральному проекту "Кадры для космоса"

В событии приняли участие представители Министерства науки и высшего образования, Роскосмоса, а также ключевых институтов ракетно-космической отрасли

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Федеральный проект "Кадры для космоса" в составе национального проекта по освоению космического пространства стартовал в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония прошла в рамках первого форума "Кадры для космоса", участие приняли представители Министерства науки и высшего образования, Роскосмоса, а также ключевых институтов ракетно-космической отрасли.

О федпроекте "Кадры для космоса"

"Кадры для космоса" - один из восьми федеральных проектов в составе национального проекта по освоению космического пространства. Его цель - становление технологически независимой и глобально конкурентоспособной космической отрасли, формирующей новые рынки в перспективных технологиях и сервисах. До 2028 года бюджет федпроекта составит 7,1 млрд рублей.

Помимо "Кадров для космоса" в состав нацпроекта вошли такие федеральные проекты, как "Космическая наука", "Космический атом", "Производственно-технологическая система" и "Связь и наблюдение за Землей". До 2036 года на нацпроект планируется выделить около 4,4 трлн рублей бюджетных средств - 1,7 трлн будут выделены в ближайшие шесть лет.