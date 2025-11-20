В Якутске открылся II Международный арктический правовой конгресс

Ожидается очное участие около 150 человек

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. II Международный арктический правовой конгресс открылся в Якутске, первым мероприятием стал круглый стол, посвященный памяти основоположника системы высшего юридического образования в Якутии Михаила Федорова (1920-2007). В конгрессе ожидается очное участие около 150 человек, сообщила ТАСС замдекана юридического факультета Северо-Восточного федерального университета Яна Петрова-Ядреева.

"Международный арктический правовой конгресс проводится в рамках VI Северного форума по устойчивого развитию в Якутске. С сегодняшнего дня начинается первое мероприятие - круглый стол к 105-летию профессора, доктора юридических наук основоположника системы высшего юридического образования в Якутии Михаила Михайловича Федорова (первый ученый-правовед Якутии, почетный академик Академии наук Якутии - прим. ТАСС)", - сказала она.

В заочном формате ожидается участие представителей КНР, Камеруна и Мали. Соорганизатором конгресса, помимо СВФУ, выступает Институт государства и права РАН (Москва).

Основным мероприятием конгресса станет 27 ноября пленарное заседание на тему "Север и Арктика - партнерство в меняющемся мире: правовое измерение". До 28 ноября запланированы международная научно-практическая конференция о правовом регулировании промышленного освоения Арктического региона и баланса интересов КМНС, предпринимателей и других организаций, а также всероссийская научно-практическая конференция на тему государственно-правового регулирования северного завоза. Предусмотрена молодежная сессия. Впервые конгресс состоялся в сентябре прошлого года и стал ежегодным мероприятием в рамках Северного форума.

О Северном форуме

Северный форум по устойчивому развитию - постоянно действующая ежегодная международная экспертная площадка. Основная идея форума - объединить мировое сообщество для решения проблем устойчивого развития регионов Севера и Арктики, достижение 17 целей устойчивого развития ООН. Центральная тема форума в 2025 году - "Север и Арктика - партнерство в меняющемся мире". Организаторами выступают правительство Якутии, международная организация северных регионов "Северный форум", Северо-Восточный федеральный университет, Арктический государственный институт культуры и искусств, Институт мерзлотоведения и научно-образовательный центр "Север".