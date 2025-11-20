В ГД внесли законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе России

В июле 2025 года Госдума приняла закон, который закрепил, что изображения и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается закрепить наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ. Об этом Володин сообщил в своем канале в Max.

Политик напомнил, что в июле текущего года Госдума приняла закон, который закрепил, что изображения и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов.

"В то же время поступают обращения, что в публичном поле встречаются изображения государственной символики, на которой отсутствуют кресты или же они заменены другими элементами. Чаще всего речь идет о государственном гербе Российской Федерации, - отметил Володин. - Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание государственного герба Российской Федерации, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой".

Председатель Госдумы также подчеркнул важность защиты государственных символов России от искажения. "Нам необходимо делать все для защиты нашей национальной идентичности - русского языка, веры, культуры, истории", - добавил он.