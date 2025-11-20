Российские туристы из-за наводнения застряли в автобусе в центре Вьетнама

В генконсульстве России в Дананге сообщили, что служба спасения провинции Даклак в курсе этой ситуации и принимает меры для оказания им помощи

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Вьетнамские чрезвычайные службы в курсе ситуации с российскими туристами, застрявшими из-за наводнения в автобусе в центре Вьетнама, и принимают необходимые меры для оказания им содействия. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве России в Дананге.

"Информация о том, что туристы находятся в чрезвычайной ситуации, была передана вьетнамским компетентным органам, которые внесли ее в базу данных национальной спасательной службы. Генконсульство постоянно находится на связи со службой спасения провинции Даклак и отслеживает развитие событий вокруг наших граждан", - информировали дипломаты.

Генконсульство также продолжает поддерживать связь с гражданами, находящимися в автобусе. Сейчас он стоит на трассе по направлению к Нячангу, но пока не может продолжить движение из-за размытых дорог.

В связи с произошедшим генконсульство еще раз обращает внимание российских граждан на то, что в центральном Вьетнаме сейчас очень сложная паводковая ситуация, произошли масштабные разливы всех местных рек и водоемов. "Призываем туристов по возможности отказаться от поездок по региону в нынешних условиях", - подчеркнули дипломаты.

Накануне стало известно, что туристический автобус, в котором находятся 19 граждан России, направлявшиеся из Дананга в Нячанг после экскурсии, оказался из-за паводка заблокированным на мосту в провинции Даклак. Спустя почти сутки, автобус смог съехать с моста, однако по-прежнему не имеет возможности двигаться дальше, поскольку дороги до сих пор остаются перекрытыми.