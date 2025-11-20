В Херсонской области более 20 военных врачей получили благодарности от сенатора

О деятельности врачей одного из госпиталей группировки войск "Днепр" Игорь Кастюкевич узнал от медиков, которые приехали в качестве волонтеров из других регионов

ГЕНИЧЕСК, 20 ноября. /ТАСС/. Член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич во время поездки в регион торжественно вручил более 20 благодарственных писем от своего имени военным врачам за помощь в работе гражданским медработникам, передает корреспондент ТАСС.

"Я приехал сюда, потому что жители Херсонской области, гражданские люди хвалят этот госпиталь и врачей, которые здесь работают. Наверное, это самая высокая оценка работы, когда ее дают люди, пациенты. Несмотря на то, что госпиталь военный, он работает во взаимодействии с гражданскими специалистами и удается помогать не только военнослужащим. Решил поехать и лично сказать спасибо, и руки пожму ребятам, которые ежедневно спасают жизни и здоровье людей", - сказал Кастюкевич в беседе с ТАСС.

Он отметил, что о деятельности врачей одного из госпиталей группировки войск "Днепр" он узнал от медиков, которые приехали в качестве волонтеров из других регионов, в том числе из Москвы.

Начальник хирургического отделения с позывным Фолей, которому вручили благодарность, подчеркнул, что ему приятно видеть представителей властей, чувствующих трудности и гражданских, и военных и оказывающих поддержку. "Мы оказываем весь спектр необходимой помощи. В основном это огнестрельные ранения, конечности. Ранения бывают сложные, приходится прикладывать усилия, чтобы военнослужащие вернулись в строй. Также идет взаимодействие с гражданскими врачами", - добавил Фолей.