В Волгоградской области участники акции "Сохраним лес" высадили почти миллион деревьев

В акции приняли участие около 3,5 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Почти миллион деревьев высажено в Волгоградской области в 2025 году в рамках всероссийской акции "Сохраним лес". В прошлом году было посажено около 185 тыс. саженцев, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

"В Волгоградской области завершилась седьмая и самая масштабная акция по высадке деревьев. В этом году высажено рекордное количество - 953 тыс. саженцев сосны, акации, дуба, вяза, березы, ясеня и других пород. В акции приняли участие около 3,5 тыс. жителей", - говорится в сообщении.

Акция "Сохраним лес" является частью нацпроекта "Экологическое благополучие" и проводится в регионе уже несколько лет подряд. За годы участия Волгоградской области в акции высажено более 1,5 млн деревьев, а участие приняли порядка 17,5 тыс. человек.