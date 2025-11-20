Алаудинов: народы России, находясь на передовой, называют себя русскими

Командир спецназа "Ахмат" отметил, что бойцы гордятся этим

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские солдаты разных национальностей на передовой называют себя русскими и гордятся этим, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов на площадке Форума российской идентичности.

"В этом сила идентичности как фактора объединения и российской идентичности как уникального культурно-цивилизационного явления, мы можем быть в мирной жизни осетинами, аварцами, даргинцами, якутами, марийцами, но во время тяжелых испытаний для нашей Родины, стоя в одном строю в одних окопах, плечом к плечу, мы называем себя русскими и гордимся этим. В этом наша сила, мощь, непобедимость. "Мы - русские, какой восторг!" - говорил когда-то Александр Васильевич Суворов. Я полностью с ним согласен", - сказал Алаудинов.