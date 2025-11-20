Генпрокурор РФ: жертвами нацистской агрессии стали более 8 млн советских граждан

Ущерб превышает сотни триллионов рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Жертвами нацистской агрессии в годы Великой Отечественной войны признаны более 8 млн советских граждан. Об этом говорится в приветствии генерального прокурора России Александра Гуцана, текст которого зачитал его заместитель Николай Винниченко на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".

"Установлено, что жертвами нацистской агрессии стали более 8 млн ни в чем не повинных советских граждан, а причиненный ею ущерб превышает сотни триллионов рублей. В связи с этим наша общая задача - сохранить историю Великой Отечественной войны, чтобы современное поколение, зная правду о событиях тех лет, бережно хранило и передавало своим потомкам память о прошлом", - говорится в приветствии Гуцана.

По его словам, сегодня мы наблюдаем "неприкрытые попытки некоторых политических сил пересмотреть итоги Второй мировой войны, цинично и нагло их фальсифицировать вплоть до героизации нацизма, исказить заслугу Советского Союза в победе над фашизмом, распространить подобные деструктивные идеи внутри России". Чтобы противостоять этой тенденции, Генеральная прокуратура России и другие ведомства в рамках проекта "Без срока давности" устанавливают ранее неизвестные преступления нацистов против мирных жителей. "Только за последние пять лет по заявлениям прокуроров высшими судебными органами 34 субъектов России совершенные нацистами бесчеловечные деяния признаны военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа", - сказано в приветствии генпрокурора РФ.