В столице подвели итоги конкурса "Студент года Москвы"

Жюри оценивало проекты и достижения претендентов, предложенные ими решения практических задач

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Определены обладатели гран-при конкурса "Студент года Москвы". В индивидуальной номинации победил Александр Мироненко, представляющий Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, а в коллективной - студенческое научное общество Университета науки и технологий МИСИС, сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Конкурс объединил больше 500 студентов из 100 вузов и колледжей столицы. Лауреатов выбрали эксперты вместе с участниками открытого голосования", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Жюри оценивало проекты и достижения претендентов, предложенные ими решения практических задач. Кроме того, горожане приняли участие в соответствующем опросе на портале "Молодежь Москвы". Были определены также победители в 15 индивидуальных и коллективных номинациях, среди которых "Общественник года", "Интеллект года", "Творческий клуб года", "Спортивный клуб года", "Студенческое медиа года". Лауреатами стали студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, Московского политехнического университета, Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева и других вузов.

Организаторы конкурса - проект "Молодежь Москвы" столичного комитета общественных связей и молодежной политики и Московская городская организация Российского союза молодежи.