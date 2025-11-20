МЭР ожидает возвращения к плановой траектории роста турпотока по РФ в 2027 году

Министр экономического развития Максим Решетников указал, что в 2025 году туристы совершили почти 69 млн поездок по стране

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Возвращение к плановой траектории роста туристического потока по России ожидается в 2027 году, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе съезда Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Мы рассчитываем, что в 2027 году вернемся на запланированную траекторию роста турпоездок и видим все возможности выйти на поставленную президентом цель - 140 млн турпоездок к 2030 году", - сказал он.

Министр напомнил, что в 2024 году было совершено 90 млн турпоездок по стране, в 2025 году за девять месяцев уже почти 69 млн. Это рост примерно на 5%.

"При этом сразу отмечу, что мы растем чуть более сдержанными темпами, чем нам хотелось бы и чем мы прогнозировали. Разумеется, сказались объективные причины. Авария была техногенная, которая повлияла на сезон, и ряд ограничений в авиационном передвижении", - объяснил Решетников.

По его словам, росту турпотока будут способствовать открывшиеся аэропорты в Геленджике, Краснодаре и программы поддержки отрасли, прежде всего, по наращиванию номерного фонда и развитию точек притяжения.

XXI съезд Российского союза туриндустрии проходит 20 ноября в Национальном центре "Россия" в Москве.