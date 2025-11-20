В СКФУ открытые лекции посетили более 7 тыс. человек

Фестиваль "Новый маршрут" проходил в вузе с июня 2025 года

СТАВРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Более 7 тыс. человек посетили открытые научно-популярные лекции в Северо-Кавказском федеральном университете. Трехдневным марафоном лекций в вузе завершили научный фестиваль "Новый маршрут", сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"В Ставрополе завершились финальные мероприятия фестиваля "Новый маршрут", который прошел при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и инноваций. За три дня более семи тысяч человек посетили 25 открытых научно-популярный лекций", - сказал собеседник агентства.

Фестиваль "Новый маршрут" проходил в вузе с июня 2025 года. Он объединил олимпиаду, конкурс проектов, летнюю "Школу журналистики", научный челлендж и другие мероприятия. Цель - интерактивное погружение молодежи Северного Кавказа в науку. Финал фестиваля прошел на площадке университета в ноябре 2025 года.

"Формат публичных лекций в университете - это давняя традиция высшей школы, которую поддерживали такие видные ученые, как Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Иван Сеченов и другие. На финале мы предусмотрели личные встречи с учеными, возможность задавать вопросы и получать ответы от лучших экспертов. Интерес со стороны студентов, школьников и жителей показывает большой потенциал для формирования научной культуры в регионе", - цитирует пресс-служба исполняющую обязанности ректора вуза Татьяну Шебзухову.

Лекторами выступили представители вузов Северного Кавказа, Абхазии и Южной Осетии, эксперты из Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Института государства и права Российской Академии наук, Зоологического музея Московского государственного университета, Специальной астрофизической лаборатории РАН, Национального парка "Кисловодский", научные журналисты, блогеры.