В Северную Осетию завезли всю выданной правительством Москвы коммунальную технику

Республике выделили 25 единиц спецтехники - КАМАЗы и тракторы

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 ноября. /ТАСС/. Вся коммунальная техника, выделенная правительством Москвы, завезена в Северную Осетию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"Завершена поставка коммунальной техники от правительства Москвы. Ранее в связи с дефицитом специализированного оборудования, из-за которого страдает качество уборки улиц, парков и общественных пространств, глава Северной Осетии Сергей Иванович Меняйло обратился за поддержкой к правительству Москвы", - говорится в сообщении.

Республике выделили 25 единиц спецтехники - КАМАЗы и тракторы. Их планируется передать районам республики.

Тракторы оснастят навесным оборудованием. Летом для мойки дорожного полотна, бордюров и дорожных знаков, полива зеленых насаждений будут использовать поливомоечную установку. Зимой эту же технику переоборудуют для уборки снега.