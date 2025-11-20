В Ставрополье новогодняя ночь пройдет без фейерверков и масштабных мероприятий

В основном в городе будут проходить мероприятия для детей, особый акцент - на поддержке детей бойцов СВО и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Администрация Ставрополя приняла решение отказаться от масштабных праздников в предстоящие праздники и от фейерверка в новогоднюю ночь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"С учетом ситуации принято решение не проводить масштабные празднования и гулянья в новогодние дни. В основном в городе будут проходить мероприятия для детей, особый акцент - на поддержке детей бойцов специальной военной операции и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Новогодняя ночь в Ставрополе также пройдет без фейерверков и салютов", - сказал собеседник агентства.

Ранее на заседании краевого правительства глава Ставрополья Владимир Владимиров также рекомендовал членам кабмина региона, руководителям краевых министерств, ведомств и главам территорий воздержаться от проведения новогодних корпоративов.