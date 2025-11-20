В Саратове из больницы выписали второго пострадавшего при атаке БПЛА

Он в удовлетворительном состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков

САРАТОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Второго пострадавшего при атаке беспилотников на Саратов выписали из больницы. Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков в ходе брифинга.

"Пристальное внимание к нему было. Выписан в удовлетворительном состоянии. С ним все хорошо", - сказал Дудаков.

8 ноября в результате атаки БПЛА в Саратове пострадали два человека, их госпитализировали. По информации губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, был поврежден многоквартирный жилой дом, в части квартир выбиты окна. Кроме того, есть повреждения автомобилей. 13 ноября замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер сообщал о выписке из больницы одной из пострадавших.