В Петербурге планируют построить Центр патриотического воспитания молодежи к 2031 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Масштабный Центр патриотического воспитания молодежи появится в Санкт-Петербурге в 2031 году. Как отметил в беседе с ТАСС заместитель председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Павел Горюнов, участок земли, где будет построен центр, уже определен.

"Мы пока занимаемся оформлением земли, формированием участка. Сейчас это формальные процедуры оформления и проектирования здания. Я думаю, что если все пойдет, как запланировано, то примерно в 2031 году мы достроимся и введемся в эксплуатацию", - сказал Горюнов.

Здание нового Центра патриотического воспитания расположится во Фрунзенском районе Петербурга.