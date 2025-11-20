В Петербурге ассоциации ветеранов СВО выделили 44 млн рублей на 2026 год

Это поможет создать отделения организации в каждом районе города и оказывать адресную помощь

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Петербурга выделили ассоциации ветеранов СВО на 2026 год 44 млн рублей. Это поможет создать отделения организации в каждом районе города и оказывать адресную помощь ветеранам. Об этом рассказал на пленарной сессии XII Патриотического молодежного форума в Кронштадте заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Павел Горюнов.

"Сейчас мы находимся на том этапе, когда у нас возвращаются новые ветераны, ветераны специальной военной операции, которые выполняют ключевую стратегическую задачу нашего государства сегодня. И поддержка Ассоциации ветеранов, с которой мы работаем непосредственно, для нас является ключевой", - сказал Горюнов.

В 2026 году у Ассоциации появится Главный штаб, а с Нового года будет запущена работа организации в каждом районе Петербурга.

О форуме

XII Молодежный патриотический форум проходит в Музее Военно-морской славы в Кронштадте 20 ноября. В рамках форума действуют пять тематических площадок, каждая из которых посвящена осмыслению различных граней проявления патриотизма в современном мире. В 2025 году мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.