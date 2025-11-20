Мишустин вручил награды сотрудникам транспортного комплекса

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в День работника транспорта вручил государственные награды сотрудникам транспортного комплекса. Торжественная церемония прошла в рамках Международного форума "Транспорт России".

Ранее указы о награждении были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным. Госнаграды получили 18 человек.

Так, замминистра транспорта РФ Александру Пошиваю был вручен орден Александра Невского. Орден Дружбы в ходе церемонии вручили пяти награжденным, в числе которых ректор Омского государственного университета путей и сообщения Сергей Овчаренко и директор дирекции АО "ГТЛК" Михаил Балакшин. Кроме того, премьер вручил орден Пирогова заместителю главного врача поликлиники "Российского университета транспорта" Людмиле Емец.

Почетное звание "Заслуженный врач РФ" было присвоено врачу поликлиники "Российского университета транспорта" Владимиру Шадрину. Также на церемонии были вручены медали "За отвагу на пожаре", "За спасение погибавших" и "За развитие железных дорог".

Благодарность президента РФ была объявлена производителю работ общества "Объединенная строительная компания 1520" Сергею Вьюхову. Распоряжением правительства медалью Столыпина П. А. II степени награжден председатель совета директоров, советник генерального директора аэропорта Внуково Виталий Ванцев.