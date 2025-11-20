Миляев: юридическая оценка действий фашистских войск закончит споры о геноциде

Проект "Без срока давности" имеет особое значение для региона, сообщил губернатор Тульской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Финальная юридическая оценка действий немецко-фашистских войск позволит завершить исторические споры на тему геноцида. Такое мнение высказал журналистам губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

В сентябре прошлого года Тульский областной суд признал геноцидом советского народа преступления немецко-фашистских захватчиков, совершенные в Тульской области во время Великой Отечественной войны. Согласно материалам дела, общее число жертв и пострадавших от оккупационного режима превысило 15 тыс., а размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, в переводе на современный курс составляет 26 триллионов рублей.

"В 2024 году [было принято] решение Тульским областным судом о признании действий немецко-фашистских войск на территории нашего региона - геноцидом в отношении людей. Я могу отметить, что более 15,5 тыс. людей пострадало. <...> С моей точки зрения, дать юридическую финальную оценку действий немецко-фашистских войск в тот период - крайне важно для того, чтобы больше никаких рассуждений на эту тему не было", - сказал он в ходе международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".

Губернатор отметил, что проект "Без срока давности" имеет особое значение для региона. "Огромная группа людей работала над тем, чтобы установить факты геноцида по отношению к советскому народу, который проживал на территории нашего региона в годы Великой Отечественной войны. Это и следственные органы, прокуратура, органы центральные службы безопасности, безусловно, государственные, муниципальные, архивы, эксперты, историки", - добавил он.

В свою очередь, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил журналистам, что признание Архангельским областным судом геноцидом советского народа преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Архангельской области, стало стартовой точкой просветительской деятельности в регионе на эту тему. "Это [решение суда] стало стартовой точкой для нашей дальнейшей работы. Сегодня у нас действуют различные форматы, эти судебные решения мы распространяем среди молодежи. У нас есть целые мобильные группы, десанты, которые ездят по регионам и по школам, рассказывают об этих событиях. <...> Сотни учебных учреждений сегодня у нас в обязательном порядке получают эту информацию", - отметил он.

О форуме

Международный научно-практический форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет", приуроченный к 80-й годовщине начала Международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками, пройдет в центральном выставочном зале "Манеж" 20-21 ноября. Организатор мероприятия - Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации в партнерстве с Музеем Победы.

